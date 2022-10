Visite guidée « Le Quartier de la Médiathèque Madame de Sévigné » à Vitré Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Visite guidée « Le Quartier de la Médiathèque Madame de Sévigné » à Vitré Vitré, 29 octobre 2022, Vitré. Visite guidée « Le Quartier de la Médiathèque Madame de Sévigné » à Vitré

1 Rue du Bourg aux Moines Médiathèque Madame de Sévigné Vitré Ille-et-Vilaine Médiathèque Madame de Sévigné 1 Rue du Bourg aux Moines

2022-10-29 – 2022-10-29

Médiathèque Madame de Sévigné 1 Rue du Bourg aux Moines

Vitré

Ille-et-Vilaine Dans le cadre de la Semaine du Tourisme Économique, et en lien avec le projet d’extension de la médiathèque Madame de Sévigné, les équipes de la médiathèque et de l’artothèque communautaires travaillent conjointement au sein du Service de lecture publique et art contemporain. Le projet architectural vise à les réunir au sein d’un même bâtiment permettant de desservir un plus large public. A travers cette visite, il vous sera proposé une histoire de ces deux équipements culturels, une présentation des travaux en cours et une visite de la médiathèque. Chantier – Extension de la médiathèque – Intégration de l’artothèque D’une durée d’1h, participez à une visite guidée, uniquement sur réservation. Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré.

Renseignements au 02 99 75 04 46 Visite tout public. +33 2 99 75 04 46 Médiathèque Madame de Sévigné 1 Rue du Bourg aux Moines Vitré

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Vitré Ille-et-Vilaine Médiathèque Madame de Sévigné 1 Rue du Bourg aux Moines Ville Vitré lieuville Médiathèque Madame de Sévigné 1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Departement Ille-et-Vilaine

Vitré Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Visite guidée « Le Quartier de la Médiathèque Madame de Sévigné » à Vitré Vitré 2022-10-29 was last modified: by Visite guidée « Le Quartier de la Médiathèque Madame de Sévigné » à Vitré Vitré Vitré 29 octobre 2022 1 Rue du Bourg aux Moines Médiathèque Madame de Sévigné Vitré Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine vitré

Vitré Ille-et-Vilaine