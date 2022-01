Visite Guidée : Le Quartier de la Gare Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée : Le Quartier de la Gare Romans-sur-Isère, 5 février 2022, Romans-sur-Isère. Visite Guidée : Le Quartier de la Gare Place Carnot Devant la Gare Romans-sur-Isère

2022-02-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-05 Place Carnot Devant la Gare

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère Le Chemin de fer arrive à Romans en 1864.

il va participer à l’essor économique, à la prospérité de la ville et donner naissance à un nouveau quartier industriel et commercial ! contact@romans-patrimoine.com +33 4 75 05 26 22 http://www.romans-patrimoine.fr/ Place Carnot Devant la Gare Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Place Carnot Devant la Gare Ville Romans-sur-Isère lieuville Place Carnot Devant la Gare Romans-sur-Isère