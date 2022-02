Visite guidée : le Port et l’Aiguillon Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

2022-03-18

Arcachon Gironde Laissez-vous conter l’histoire d’hier : les anciennes pêcheries, les chantiers navals, les conserveries et la dure vie des “Peougayres”. Focus sur les nouvelles installations, les bateaux de plaisance au design raffiné, la Criée et ses activités, les pêcheurs de “casserons”, les ramasseurs de coquillages …

Découverte aussi des maisons typiques de ce quartier de marins : on les appelle “les Arcachonnaises” au charme incontestable.

