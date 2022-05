Visite guidée : “Le plateau de Lautagne : petit point sur les camps romains” – Journées nationales de l’Archéologie Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visite guidée : "Le plateau de Lautagne : petit point sur les camps romains" – Journées nationales de l'Archéologie, 18 juin 2022, Valence.

2022-06-18 10:30:00

Valence 26000 EUR Grâce aux nombreux chantiers de fouilles archéologiques, nous pouvons aujourd’hui affirmer qu’il était un site militaire antique de grande importance, avec des traces de présence de plusieurs camps romains successifs. Faisons le point ! rue Jullien-Davin RDV devant la Maison de l’Industrie Valence

