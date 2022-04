Visite Guidée : Le Petit Train / La Panoramique, 21 mai 2021, .

Visite Guidée : Le Petit Train / La Panoramique

2021-05-21 – 2021-03-24

Découvrez la Ville d’Hiver et de Printemps de manière originale et insolite. De la Ville d’Hiver à la plage Péreire, un circuit d’environ 1 heure pour découvrir le patrimoine architectural et l’une des plus belles vues sur le Bassin et la presqu’île du Cap-Ferret.

Départ tous les jours à 10h45, devant l’office de tourisme.

Départ supplémentaire à 11h45, sauf si réservation de groupe.

Le petit train part avec un minimum de 8 personnes à bord.

+33 5 57 52 97 97

