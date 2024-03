[Visite guidée] Le Petit-Berneval et les artistes au 19ème siècle RDV place Duparchy Petit-Caux, samedi 10 août 2024.

– Le Petit-Berneval et les artistes au 19ème siècle lieu de ressource et source d’inspiration –

Le 19ème siècle s’est déjà pour moitié écoulé. Les progrès de l’Industrie, vapeur en tête ont insufflé à la France une énergie nouvelle. Une effervescence dont la cité de Dieppe n’est pas isolée.

Au contraire, l’essor des bains de mer en ont fait une station privilégiée des artistes et des intellectuels. Entre autres personnalités, celles de Pierre-Auguste Renoir et de Camille Pissarro que la quête d’inspiration (à moins que ce ne soit celle d’un authentique havre de paix, loin de toute agitation) aura poussé plus à l’Est, au Petit-Berneval .

Dans leur sillage, Oscar Wilde ou encore Auguste Perret ont également été touchés par sa plage, son bourg et ses falaises au singulier découpage. Un environnement préservé depuis cette Belle Époque , dans lequel vous êtes invités à vous plonger.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 16:00:00

fin : 2024-08-10

RDV place Duparchy /Saint-Martin-en-Campagne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie contact@dieppetourisme.com

L’événement [Visite guidée] Le Petit-Berneval et les artistes au 19ème siècle Petit-Caux a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie