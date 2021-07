Plomeur Plomeur Finistère, Plomeur Visite guidée – Le patrimoine mégalithique à vélo Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Plomeur

Visite guidée – Le patrimoine mégalithique à vélo Plomeur, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Plomeur. Visite guidée – Le patrimoine mégalithique à vélo 2021-07-05 – 2021-07-05 Penquer Ar Bloas Parking Dolmen Penker Ar Bloas

Plomeur Finistère Plomeur Circuit menhirs : Partez avec Valérie en vélo et laissez-vous conter le patrimoine mégalithique. Admirez Les dolmens et menhirs au cœur de sites exceptionnels. Rdv 15 min avant l’horaire de départ

Avec son vélo ou location de vélo possible

1 Gilet jaune au moins par famille

A partir de 6 ans : savoir bien faire du vélo : obligatoire

Casques obligatoires pour les enfants – de pref pour tous

10 km maxi : au rythme du groupe.

Prévoir eau, encas, casquette, crème solaire Au minimum : 3 sites mégalithiques, découverte aussi du petit patrimoine et de l’environnement naturel detente.decouvertes@gmail.com +33 6 24 91 22 34 Circuit menhirs : Partez avec Valérie en vélo et laissez-vous conter le patrimoine mégalithique. Admirez Les dolmens et menhirs au cœur de sites exceptionnels. Rdv 15 min avant l’horaire de départ

Avec son vélo ou location de vélo possible

1 Gilet jaune au moins par famille

A partir de 6 ans : savoir bien faire du vélo : obligatoire

Casques obligatoires pour les enfants – de pref pour tous

10 km maxi : au rythme du groupe.

Prévoir eau, encas, casquette, crème solaire Au minimum : 3 sites mégalithiques, découverte aussi du petit patrimoine et de l’environnement naturel dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomeur Étiquettes évènement : Autres Lieu Plomeur Adresse Penquer Ar Bloas Parking Dolmen Penker Ar Bloas Ville Plomeur lieuville 47.84085#-4.28358