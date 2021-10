Plomeur Plomeur Finistère, Plomeur Visite guidée – Le patrimoine mégalithique à vélo Guilvinec Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

2021-10-29 10:00:00 – 2021-10-29 Penquer Ar Bloas Parking Dolmen Penker Ar Bloas

Plomeur Finistère Du dolmen de Penker ar Bloas sur la route de Pendreff, direction la mer, où de grands trésors du Néolithique vous dévoilerons leurs secrets.

Dolmen, tumulus, menhir, cupules toutes ses grands ou détails d architecture vous seront expliqués.

Niveau de cycliste averti pour rouler sur petite route. Rdv 15 min avant l’horaire de départ

Avec son vélo ou location de vélo possible

1 Gilet jaune au moins par famille

A partir de 6 ans : savoir bien faire du vélo : obligatoire

Casques obligatoires pour les enfants – de pref pour tous

10 km maxi : au rythme du groupe.

