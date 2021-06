Beauvallon Beauvallon Beauvallon, Drôme Visite guidée « Le patrimoine de Beauvallon » Beauvallon Beauvallon Catégories d’évènement: Beauvallon

Visite guidée « Le patrimoine de Beauvallon » Beauvallon, 26 juin 2021-26 juin 2021, Beauvallon. Visite guidée « Le patrimoine de Beauvallon » 2021-06-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-26 RDV devant la Mairie 40 montée du Château

Beauvallon Drôme Beauvallon EUR Découverte des richesses du village de Beauvallon au cours d’une promenade historique et patrimoniale qui vous conduira de la mairie à l’église et du lavoir jusqu’au lac. Découverte des richesses du village de Beauvallon au cours d’une promenade historique et patrimoniale qui vous conduira de la mairie à l’église et du lavoir jusqu’au lac.

