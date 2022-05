VISITE GUIDÉE ‘LE PATRIMOINE CACHÉ’ Guérande, 12 mai 2022, Guérande.

VISITE GUIDÉE ‘LE PATRIMOINE CACHÉ’ Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande

2022-05-12 – 2022-05-12 Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois

Guérande Loire-Atlantique

Sortez des sentiers battus et parcourez Guérande pour découvrir un autre visage de la cité. Cette visite vous emmène dans ses ruelles méconnues. Explorez son patrimoine et découvrez les enjeux actuels de sa préservation initiée au 19ème siècle ! Une visite unique qui retrace l’histoire de Guérande du Moyen-Âge à aujourd’hui.



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

