du lundi 8 février au vendredi 7 mai à Départ de l’Office de tourisme

Visite guidée 'Le patrimoine caché'

Cette visite originale vous emmène dans les ruelles méconnues de la cité pour connaître ses histoires cachées…

Départ de l'Office de tourisme
1 Place du Marché-au-Bois
44350 Guerande
Guérande
Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-08T14:30:00 2021-02-08T16:00:00;2021-02-10T14:30:00 2021-02-10T16:00:00;2021-02-12T14:30:00 2021-02-12T16:00:00;2021-02-15T14:30:00 2021-02-15T16:00:00;2021-02-17T14:30:00 2021-02-17T16:00:00;2021-02-19T14:30:00 2021-02-19T16:00:00;2021-02-22T14:30:00 2021-02-22T16:00:00;2021-02-24T14:30:00 2021-02-24T16:00:00;2021-02-26T14:30:00 2021-02-26T16:00:00;2021-03-01T14:30:00 2021-03-01T16:00:00;2021-03-03T14:30:00 2021-03-03T16:00:00;2021-03-05T14:30:00 2021-03-05T16:00:00;2021-04-02T14:30:00 2021-04-02T16:00:00;2021-04-05T14:30:00 2021-04-05T16:00:00;2021-04-07T14:30:00 2021-04-07T16:00:00;2021-04-09T14:30:00 2021-04-09T16:00:00;2021-04-12T14:30:00 2021-04-12T16:00:00;2021-04-14T14:30:00 2021-04-14T16:00:00;2021-04-16T14:30:00 2021-04-16T16:00:00;2021-04-19T14:30:00 2021-04-19T16:00:00;2021-04-21T14:30:00 2021-04-21T16:00:00;2021-04-23T14:30:00 2021-04-23T16:00:00;2021-04-26T14:30:00 2021-04-26T16:00:00;2021-04-28T14:30:00 2021-04-28T16:00:00;2021-04-30T14:30:00 2021-04-30T16:00:00;2021-05-03T14:30:00 2021-05-03T16:00:00;2021-05-05T14:30:00 2021-05-05T16:00:00;2021-05-07T14:30:00 2021-05-07T16:00:00

