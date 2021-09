Salon-de-Provence office de tourisme Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Visite guidée, le patrimoine, au fil du temps office de tourisme Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

A Salon, qu’a-t-on sauvegardé? Qu’a-t-on détruit? Quel bilan et quelles leçons pour l’avenir? Tout public-Prévoir des chaussures confortables et eau **Départ de l’office du tourisme**

Inscription obligatoire, places limitées.

Nous vous proposons une balade dans la ville pour voir comment a évolué la notion de patrimoine à conserver et à préserver. office de tourisme 249 place Jules Morgan 13300 Salon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

