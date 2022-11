Visite guidée : Le Pari(s) de Monsieur Haussmann Sous les marches de l’Opéra Garnier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite guidée : Le Pari(s) de Monsieur Haussmann Sous les marches de l’Opéra Garnier, 7 décembre 2022, Paris. Le mercredi 07 décembre 2022

de 14h30 à 16h30

. payant Plein tarif : 15€ Tarif réduit : 11€ (moins de 15 ans)

Entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe, Paris s’est transformée comme jamais auparavant. Marchez sur les pas du pari fou de Napoléon III et son préfet Haussmann. Au cours de cette visite, vous comprendrez pourquoi les travaux haussmanniens si phénoménaux ont été entrepris. Vous apprendrez à reconnaître à coup sûr un immeuble haussmannien. Vous plongerez dans le Paris des Grands Magasins et des contrastes architecturaux. Plus que tout : vous en prendrez plein la vue ! Sous les marches de l’Opéra Garnier Place de l’Opéra 75009 Paris Contact : https://www.lacachettedeparis.fr 0766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques

La Cachette de Paris L’Hôtel Lutetia

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sous les marches de l'Opéra Garnier Adresse Place de l'Opéra Ville Paris lieuville Sous les marches de l'Opéra Garnier Paris Departement Paris

Sous les marches de l'Opéra Garnier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée : Le Pari(s) de Monsieur Haussmann Sous les marches de l’Opéra Garnier 2022-12-07 was last modified: by Visite guidée : Le Pari(s) de Monsieur Haussmann Sous les marches de l’Opéra Garnier Sous les marches de l'Opéra Garnier 7 décembre 2022 Paris Sous les marches de l'Opéra Garnier Paris

Paris Paris