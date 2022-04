Visite guidée : Le Parc Thermal Nevers Nevers Catégories d’évènement: 58000

Nevers 58000 Venez découvrir l’écrin de verdure de Pougues les Eaux !

Un parc chargé d’histoire entre l’ancien casino, l’ancien bâtiment thermal ainsi que le Pavillon des Sources !

A 15h. Durée : 1h30, à partir de 6 ans.

Rendez vous au Suqare Bourdillon les jeudis 23 juin et 22 septembre.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Nevers. Tarifs : 3.50€ (6 à 11 ans) / 5€ (dès 12 ans).

