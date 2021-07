Strasbourg Parc de l'Orangerie Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée : « Le Parc de l’Orangerie » Parc de l’Orangerie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite guidée : « Le Parc de l’Orangerie » Parc de l’Orangerie, 18 septembre 2021, Strasbourg. Visite guidée : « Le Parc de l’Orangerie »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc de l’Orangerie

### Venez découvrir le romantique Parc de l’Orangerie ! Poumon de la ville de Strasbourg, ce parc abrite la rencontre entre les habitants, la nature, l’architecture et l’art contemporain. Espace de nature à préserver, il constitue un patrimoine naturel commun à partager ensemble.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : devant le pavillon Joséphine, côté Conseil de l’Europe.

Venez découvrir le romantique Parc de l’Orangerie ! Parc de l’Orangerie Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Parc de l'Orangerie Adresse Avenue de l'Europe, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Parc de l'Orangerie Strasbourg