Visite guidée : “Le parc Bernard Piras” Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Visite guidée : “Le parc Bernard Piras” Bourg-lès-Valence, 4 juin 2022, Bourg-lès-Valence. Visite guidée : “Le parc Bernard Piras” rue Roger Salengro RDV à l’entrée du côté de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence

2022-06-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-04 rue Roger Salengro RDV à l’entrée du côté de la Cartoucherie

Bourg-lès-Valence Drôme EUR Les espaces « nature » mais aussi les différentes activités du site depuis le XIXe siècle seront évoqués au cours de cette présentation. rue Roger Salengro RDV à l’entrée du côté de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse rue Roger Salengro RDV à l'entrée du côté de la Cartoucherie Ville Bourg-lès-Valence lieuville rue Roger Salengro RDV à l'entrée du côté de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Visite guidée : “Le parc Bernard Piras” Bourg-lès-Valence 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée : “Le parc Bernard Piras” Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 4 juin 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme