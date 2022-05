Visite guidée: le Palais Ducal vous ouvre ses portes! Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Bâti au Moyen-âge, le château des comtes et des ducs de Nevers témoigne de la grandeur des familles qui dirigèrent la province de Nivernais jusqu’à la Révolution française.

Sur inscription – Billetterie et départ de la visite : Musée de la faïence et des beaux-arts – Plein tarif : 7€ – Demi-tarif : 3.50 €

Bâti au Moyen-âge, le château des comtes et des ducs de Nevers témoigne de la grandeur des familles qui dirigèrent la province de Nivernais jusqu'à la Révolution française. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers

2022-05-15T15:30:00 2022-05-15T17:30:00

