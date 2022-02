Visite guidée: le Palais Ducal (RDV au musée !) Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le mercredi 23 février à 14:00

Vous avez faim de patrimoine ? Tous les deux jours pendant les vacances d’hiver, venez à la rencontre de Nevers ! Menées par nos guides conférenciers, de courtes visites vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de notre patrimoine. Bâti au Moyen-âge, le château des comtes et des ducs de Nevers témoigne de la grandeur des familles qui dirigèrent la province de Nivernais jusqu’à la Révolution française. Durée de la visite: environ 1h30 Attention : Billets vendus le jour de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts – 16 rue Saint Genest – Départ de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Plein tarif: 7€ – Tarif réduit: 3,50€ – Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Bâti au Moyen-âge, le château des comtes et des ducs de Nevers témoigne de la grandeur des familles qui dirigèrent la province de Nivernais jusqu'à la Révolution française.

2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T15:30:00

