Visite guidée : Le Normandy Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée : Le Normandy Le Havre, 21 mai 2022, Le Havre. Visite guidée : Le Normandy Le Havre

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Havre Seine-Maritime Dans le cadre de Pierres en Lumières – Proposé par l’Association de Sauvetage du patrimoine havrais. Construit dans le style Art déco en 1933 par l’architecte havrais Henri Daigue, ce cinéma qui accueillit aussi des spectacles après-guerre a vu se produire les grandes gloires du music-hall. Fermé depuis 1991, il faut actuellement l’objet de travaux de rénovation. Visite de 20h à 1h.

Durée : 30 minutes Dans le cadre de Pierres en Lumières – Proposé par l’Association de Sauvetage du patrimoine havrais. Construit dans le style Art déco en 1933 par l’architecte havrais Henri Daigue, ce cinéma qui accueillit aussi des spectacles après-guerre a vu se… https://www.asph-asso.fr/ Dans le cadre de Pierres en Lumières – Proposé par l’Association de Sauvetage du patrimoine havrais. Construit dans le style Art déco en 1933 par l’architecte havrais Henri Daigue, ce cinéma qui accueillit aussi des spectacles après-guerre a vu se produire les grandes gloires du music-hall. Fermé depuis 1991, il faut actuellement l’objet de travaux de rénovation. Visite de 20h à 1h.

Durée : 30 minutes Le Havre

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Visite guidée : Le Normandy Le Havre 2022-05-21 was last modified: by Visite guidée : Le Normandy Le Havre Le Havre 21 mai 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime