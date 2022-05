VISITE GUIDÉE : LE MYSTÈRE MITHRA. PLONGÉE AU CŒUR D’UN CULTE ROMAIN. Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VISITE GUIDÉE : LE MYSTÈRE MITHRA. PLONGÉE AU CŒUR D’UN CULTE ROMAIN. Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse. VISITE GUIDÉE : LE MYSTÈRE MITHRA. PLONGÉE AU CŒUR D’UN CULTE ROMAIN. MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse

2022-05-14 – 2022-05-14 MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin

Dieu d'origine iranienne, Mithra fait l'objet d'un culte original au sein de l'Empire romaine entre le Ier siècle et la fin du IVe siècle de notre ère. La découverte de cette exposition vous permettra de faire partie de la longue liste des initiés de ce culte à mystères. Réservation sur le site du Musée Saint-Raymond. Pour réserver la visite du 18 juin pour les Journées Européennes de l'Archéologie : https://billetterie.musee-saint-raymond.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228506523827 Proposée par le musée Saint-Raymond, en partenariat avec l'office de tourisme de Toulouse.

