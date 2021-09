Sigean Musée des Corbières Aude, Sigean Visite guidée “Le Mystère des rouleaux de plomb” Musée des Corbières Sigean Catégories d’évènement: Aude

Musée des Corbières, le samedi 18 septembre à 09:00

Visite guidée des salles du Musée des Corbières consacrées à l’Âge du Fer, puis déplacement en véhicules individuels sur le site archéologique de Pech Maho.

Inscription recommandée

Visite guidée de 3 heures sur le thème de l'Âge du Fer. Musée des Corbières Place de la Libération, 11130 Sigean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

