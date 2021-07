Uzès Musée Georges Borias Gard, Uzès Visite guidée « Le musée gourmand » Musée Georges Borias Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Visite guidée « Le musée gourmand » Musée Georges Borias, 18 septembre 2021, Uzès. Visite guidée « Le musée gourmand »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Georges Borias

Des recettes de la Préhistoire aux desserts de la grand-mère d’André Gide, un parcours savoureux à travers les collections du musée.

Pass sanitaire exigé à l’entrée, port du masque obligatoire à partir de 11 ans

L’art de bien manger, évoqué par les collections du musée. Musée Georges Borias Place de l’Évêché, 30700 Uzès Uzès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Musée Georges Borias Adresse Place de l'Évêché, 30700 Uzès Ville Uzès lieuville Musée Georges Borias Uzès