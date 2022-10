Visite guidée le musée et ses collections

2022-10-26 – 2022-10-26 Au fil du parcours, vous découvrirez l’histoire de Plougastel, de ses origines anciennes à la culture du lin et l’histoire de la fraise. Vous pourrez également apprécier les couleurs et les broderies d’une des plus belles collections de costumes bretons du Finistère, les traditions et le savoir-faire des Plougastels ! Accès PMR // Tout public – Réservation conseillée au 02.98.40.21.18 ou à contact.musee.fraise@gmail.com dernière mise à jour : 2022-10-12 par

