VISITE GUIDÉE LE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian, mardi 2 avril 2024.

VISITE GUIDÉE LE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian Hérault

Le Musée de la Cloche et le la Sonnaille vous propose des visite guidées les jeudi 02, jeudi 09 et jeudi 30 mars 2023 à 15h

4.50€/pers 2€ pour les -de 18ans et gratuit avant 7 ans

réservation obligatoire au 04-67-95-39-95

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-02

Hérépian

Hérépian 34600 Hérault Occitanie

