Visite guidée : Le Moulin et la Praire Saint Paul Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Visite guidée : Le Moulin et la Praire Saint Paul Bourges, 7 juin 2022, Bourges. Visite guidée : Le Moulin et la Praire Saint Paul Bourges

2022-06-07 – 2022-06-07

Bourges Cher En partenariat avec le muséum d’Histoire Naturelle et en lien avec l’exposition Sols Majeurs Dans le cadre des rendez vous aux jardins, visite guidée Le Moulin et la Praire Saint Paul En partenariat avec le muséum d’Histoire Naturelle et en lien avec l’exposition Sols Majeurs rendez vous aux jardins

Bourges

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Visite guidée : Le Moulin et la Praire Saint Paul Bourges 2022-06-07 was last modified: by Visite guidée : Le Moulin et la Praire Saint Paul Bourges Bourges 7 juin 2022 bourges cher

Bourges Cher