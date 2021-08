Lancieux Lancieux Côtes-d'Armor, Lancieux Visite guidée – Le Moulin de Buglais Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux Côtes d’Armor Poussez les portes du moulin et laissez-vous conter l’histoire et le fonctionnement de ce monument, devenu aujourd’hui l’un des symboles de Lancieux. 4 créneaux au choix : 14h30 / 15h / 15h30 / 16h

Durée 30 minutes.

Places limitées. Tarif unique : 4€ Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

