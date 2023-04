Visite guidée : le mont de pitié et les trésors cachés de la rue des francs-bourgeois ANGLE RUE DES ARCHIVES Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Visite guidée : le mont de pitié et les trésors cachés de la rue des francs-bourgeois ANGLE RUE DES ARCHIVES, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 13h45 à 15h45

.Tout public. payant 15 € Visite guidée : le mont de pitié et les trésors cachés de la rue des francs-bourgeois par le conférencier Marc Soleranski Construit avant la Révolution entre la rue des Blancs-Manteaux et l’hôtel de Soubise, le Mont de Piété, ou Crédit Municipal de Paris, est aussi précieux par son architecture (intégrant une tour de Philippe-Auguste) que par son histoire riche de deux siècles et demi de prêts sur gage. Après cette visite de « chez ma tante », entre la rue des Archives et la place des Vosges, les cours et les jardins de la rue des Francs Bourgeois réservent d’autres surprises témoignant du passé mouvementé de cette artère préservée du Marais historique. ANGLE RUE DES ARCHIVES ET RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75003 Paris Contact : https://bit.ly/3UQhe3K 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://bit.ly/3UQhe3K

.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu ANGLE RUE DES ARCHIVES Adresse ET RUE DES FRANCS BOURGEOIS Ville Paris Departement Paris Lieu Ville ANGLE RUE DES ARCHIVES Paris

ANGLE RUE DES ARCHIVES Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée : le mont de pitié et les trésors cachés de la rue des francs-bourgeois ANGLE RUE DES ARCHIVES 2023-05-17 was last modified: by Visite guidée : le mont de pitié et les trésors cachés de la rue des francs-bourgeois ANGLE RUE DES ARCHIVES ANGLE RUE DES ARCHIVES 17 mai 2023 ANGLE RUE DES ARCHIVES Paris Paris

Paris Paris