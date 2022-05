Visite guidée “Le monastère Saint-Magloire de Léhon” Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Dinan Au cœur même de Léhon, petite cité de caractère, découvrez l’ancienne Abbatiale, le Cloître, les bâtiments conventuels, le réfectoire et les jardins en bord de Rance. Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur notre site internet.

Au cœur même de Léhon, petite cité de caractère, découvrez l'ancienne Abbatiale, le Cloître, les bâtiments conventuels, le réfectoire et les jardins en bord de Rance. Billetterie à l'Office de Tourisme ou sur notre site internet.

Durée : 1h.

