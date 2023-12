Visite guidée : le Marais insolite (côté sud) Sortie du métro Pont-Marie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite guidée : le Marais insolite (côté sud) Sortie du métro Pont-Marie Paris, 17 février 2024, Paris. Le samedi 17 février 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant Plein tarif : 15 €

-15 ans : 11€ Une visite guidée exclusive du quartier le plus historique de Paris, par La Cachette de Paris. S’il est un quartier historique

dans Paris, c’est bien le quartier du Marais. Mais loin des projecteurs

qui font resplendir la place des Vosges et la rue de Rivoli, de

nombreuses ruelles, des passages, des hôtels particuliers, des rois fous

et des empoisonneuses n'attendent qu'à être découverts. Voici un Marais sans moustiques, un marais historique, un marais ludique et surtout très sympathique ! Inscription obligatoire ici.

