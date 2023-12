Visite guidée : le Marais insolite (côté nord) Place des Vosges Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite guidée : le Marais insolite (côté nord) Place des Vosges Paris, 18 février 2024, Paris. Le dimanche 18 février 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant Plein tarif : 15€

-15 ans : 11€ Une visite exclusive de la Cachette de Paris dans un quartier cosmopolite et extraordinairement historique de Paris. S’il est un quartier historique

dans Paris, c’est bien le quartier du Marais. Derrière l’éclat des bars

branchés, des histoires à couper le souffle (et parfois la gorge) ! Cette visite vous conduira dans

le quartier juif et le quartier gay de Paris, dans des ruelles qui ont

changé le cours de l’histoire et dans des hôtels particuliers

Inscription obligatoire ici.

