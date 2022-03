Visite guidée “le maquis des Glières” Fillière Fillière Catégories d’évènement: Fillière

Haute-Savoie

Visite guidée "le maquis des Glières"
Plateau des Glières Accueil Mémoire du maquis
Fillière

2022-04-01 – 2022-04-15
Plateau des Glières Accueil Mémoire du maquis

Fillière
Haute-Savoie

Visite en extérieur accompagnée d'un médiateur culturel, pour découvrir l'histoire du maquis des Glières.

reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
+33 4 50 33 21 31
https://experience.hautesavoie.fr/

