Visite guidée : Le jardinier face aux défis climatiques Jardins du château de Valmer Chançay Catégories d’évènement: Chançay

Indre-et-Loire

Visite guidée : Le jardinier face aux défis climatiques Jardins du château de Valmer, 4 juin 2022, Chançay. Visite guidée : Le jardinier face aux défis climatiques

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château de Valmer Tarif : 9€ / Gratuit pour les – de 18 ans

En compagnie de Guillaume Collaudin, jardinier en chef, venez découvrir les problématiques auxquelles les jardiniers doivent faire face dans le cadre du changement climatique. Jardins du château de Valmer Valmer 37210 Chançay Chançay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chançay, Indre-et-Loire Autres Lieu Jardins du château de Valmer Adresse Valmer 37210 Chançay Ville Chançay lieuville Jardins du château de Valmer Chançay Departement Indre-et-Loire

Jardins du château de Valmer Chançay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chancay/

Visite guidée : Le jardinier face aux défis climatiques Jardins du château de Valmer 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée : Le jardinier face aux défis climatiques Jardins du château de Valmer Jardins du château de Valmer 4 juin 2022 Chançay Jardins du château de Valmer Chançay

Chançay Indre-et-Loire