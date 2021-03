Visite guidée: Le Jardin Retiré, 16 avril 2021-16 avril 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Visite guidée: Le Jardin Retiré 2021-04-16 10:00:00 – 2021-04-16 11:30:00 Jardin Retiré 14 Avenue Robert Cousin

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Commencé il y a 20 ans et créé au fil du temps, le Jardin Retiré est un lieu intime et raffiné qui s’étend sur 2 500 m². Il évoque le charme, la douceur et un certain art de vivre avec la nature. Dans ce cadre romantique, le Jardin Retiré offre en toute harmonie une succession d’ambiances et s’enrichit d’objets décoratifs (arches, fontaines, statues, …) qui renforcent la poésie du lieu. Le Jardin Retiré s’est vu attribué, cette année, le prestigieux label « Jardin Remarquable » par le Ministère de la Culture.

Durée : 1h-1h30. Réservation à l’Office de Tourisme la veille avant 18h00 (mini. 5 pers., maxi. 9 pers.)

