Visite guidée “Le jardin de Michel et Jacqueline”

2022-08-25 10:00:00 – 2022-08-25

EUR Jacqueline et Michel vous accueillent pour une visite commentée de leur jardin et évoquerons la création de ce jardin, les différents challenges qu’ils ont dû relever pour que rosiers et clématites parviennent à s’épanouir dans un terrain sablonneux, s’intègrent parfaitement au milieu des autres arbustes et vivaces, soient en harmonie au niveau des couleurs. Autre challenge : parvenir à créer des espaces différents dans un petit jardin avec chacun sa propre ambiance, ses écosystèmes, agrémenté pour certains de petits points d’eau.

Taille du groupe: 8 personnes maximum

L’organisation de la visite se fera dans le respect de la distanciation sociale.

Toute personne ne respectant pas ces obligations se verra refuser l’accès à la visite.

Réservation obligatoire au : 05 58 07 49 14 ou 06 82 05 47 42

Facebook: jardin de jacqueline et michel

