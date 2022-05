Visite guidée : Le jardin de Lazenay Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher Créé par le service des Espaces verts de la Ville à partir de 1990, le jardin de Lazenay présente la particularité d’être un “jardin en mouvement”, concept inventé par l’architecte-paysagiste Gilles Clément. Cette démarche a permis de préserver un écosystème rare, riche en végétaux remarquables. Dans le cadre des Rendez vous aux jardins, visite guidée du jardin de Lazenay créé en 1990. +33 2 48 57 81 46 Créé par le service des Espaces verts de la Ville à partir de 1990, le jardin de Lazenay présente la particularité d’être un “jardin en mouvement”, concept inventé par l’architecte-paysagiste Gilles Clément. Cette démarche a permis de préserver un écosystème rare, riche en végétaux remarquables. Rendez vous aux jardins

