Visite guidée : Le Havre vu d’en haut

Visite guidée : Le Havre vu d’en haut, 30 avril 2022, . Visite guidée : Le Havre vu d’en haut

2022-04-30 – 2022-04-30 Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Avec son époustouflant panorama à 360°, le 17ème étage de l’hôtel de ville est l’endroit idéal pour découvrir Le Havre et son histoire singulière. Depuis la crique aménagée en 1517 jusqu’à port 2000 en… dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville