Visite guidée Le Havre, un décor de cinéma Terminal de la Citadelle Le Havre, samedi 6 avril 2024.

Visite guidée Le Havre, un décor de cinéma Terminal de la Citadelle Le Havre Seine-Maritime

L’architecture singulière, la luminosité et le gigantisme de la ville portuaire, en font un lieu très prisé des réalisateurs et des producteurs d’images. La cité océane accueille, en moyenne, 350 tournages par an. Cette visite vous plonge dans les coulisses des réalisations et de leurs encadrements, tout en vous sensibilisant aux activités portuaires. De Quai des brumes à Marie-Line et son juge , explorez le port à travers une sélection de diverses productions. Découvrez l’envers du décor et savourez les anecdotes de tournages. Cette visite est proposée en collaboration avec l’évènement les révélations , mettant à l’honneur le cinéma, la photographie, l’intelligence artificielle, tout ce qui touche au monde de l’image.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center (Terminal de la Citadelle (Brittany Ferries).

Durée 2h30 A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com

L’événement Visite guidée Le Havre, un décor de cinéma Le Havre a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie