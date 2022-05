Visite guidée : Le Havre au temps du commerce triangulaire Le Havre, 7 mai 2022, Le Havre.

2022-05-07 – 2022-05-07

Mon village, mon quartier. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

A l’occasion de a Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage, ce parcours dans le quartier Saint-François propose de comprendre comment, du 17èe au 19ème siècle, le commerce triangulaire s’implante et se développe au Havre. Si la traite des esclaves y a été brève, elle fut néanmoins intense et a contribué, de manière décisive, à la croissance fulgurante de la ville et aux transformations urbaines qui marquent la cité océane au tournant du 18ème siècle.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 35 22 31 22 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/

