Blosseville Seine-Maritime Blosseville Visite guidée par Anne-Marie Leblic, offerte par la région Haute-Normandie, à la découverte du village de Blosseville, sur le thème du grès.

RDV à 14h30 à l’église.

