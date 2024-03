Visite guidée Le Grand feu de 1524 Troyes, samedi 25 mai 2024.

Cinq siècles se sont écoulés, mais Troyes n’a cependant pas oublié les journées tragiques des 24 au 26 mai 1524 durant lesquelles un tiers de la cité fut dévoré par les flammes.



Feu grégeois, foudre, accident ou malveillance de « boutefeu » ? Les hypothèses et les rumeurs ont abondé dans cette époque troublée par la sixième guerre d’Italie.



A l’occasion du 500ème anniversaire de ce tragique événement, nous vous invitons à plonger dans les méandres de cette histoire incandescente. Notre guide vous transportera dans le temps pour vous conter les événements douloureux qui ont ébranlé Troyes il y a cinq siècles. Au fil des rues pavées et des vestiges historiques, laissez-vous imprégner par l’atmosphère et les récits captivants qui vous feront revivre le Grand Feu .



Réservation conseillée (nombre de places limité) 5 5 Eur.

Début : 2024-05-25 16:00:00

Troyes La Champagne Tourisme

Troyes 10000 Aube Grand Est

