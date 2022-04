Visite guidée : le dernier rempart Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Visite guidée : le dernier rempart Sélestat, 11 juin 2022, Sélestat. Visite guidée : le dernier rempart Sélestat

2022-06-11 14:30:00 – 2022-06-11 15:30:00

Sélestat Bas-Rhin EUR Depuis le début du 13ème siècle, Sélestat est une ville fortifiée, lui assurant paix et sécurité. En 1648, la ville st rattachée au Royaume de France et, rapidement, les fortifications médiévales sont remplacées par une nouvelle enceinte conçue par l’élève de Vauban, Jacques Tarade. Découverte des vestiges du dernier rempart de Sélestat +33 3 88 58 03 08 Depuis le début du 13ème siècle, Sélestat est une ville fortifiée, lui assurant paix et sécurité. En 1648, la ville st rattachée au Royaume de France et, rapidement, les fortifications médiévales sont remplacées par une nouvelle enceinte conçue par l’élève de Vauban, Jacques Tarade. Sélestat

