Visite guidée – Le Décollé et ses villas

2022-09-01 – 2022-09-01 Profitez d’un paysage splendide et découvrez l’histoire fabuleuse du lotissement des Mielles au Décollés, sa collection unique de villas majestueuses. Site incontournable de la station, vous y apercevrez une architecture très éclectique. Durée : 1h30 . 30 personnes maximum. Tarif : 6€

Tarif réduit (enfants de 7 à 18 ans, étudiants munis de leur carte, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personne à mobilité réduite) : 4€

Gratuit pour les enfants de – 7 ans.

Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ Billets ni échangeables, ni remboursables. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Respect des règles sanitaires en vigueur. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales. Autres dates :

Mercredi 14 septembre

Jeudi 1er septembre 2022 – 10h30 – Bureau d'information touristique de Saint-Lunaire

