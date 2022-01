Visite guidée: « Le couvent des Cordeliers » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Visite guidée: « Le couvent des Cordeliers » devant l'Office de Tourisme 2 place du Clauzel Le Puy-en-Velay

2022-04-10 15:00:00 – 2022-04-10 16:30:00

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR L’ancien couvent des Cordeliers ouvre les portes de son parc. Une occasion unique d’évoquer l’histoire de ce couvent fondé au 13e siècle.

Inscription obligatoire devant l’Office de Tourisme 2 place du Clauzel Le Puy-en-Velay

