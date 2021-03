Visite guidée : Le cœur historique de Montbéliard, 20 mars 2021-20 mars 2021, Montbéliard.

Visite guidée : Le cœur historique de Montbéliard 2021-03-20 – 2021-03-20

Montbéliard Doubs

> Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération.

Vous pensez connaître Montbéliard ? Qu’à cela ne tienne, suivez le guide qui, par les gossottes – ces passages aux noms surannés – vous conduit à la découverte de la cité d’hier et d’aujourd’hui. Vous lirez comme dans un livre : le château, berceau de la bourgade originelle, les quartiers d’artisans autrefois bordés de moulins, les halles, siège d’un pouvoir économique et culturel, les maisons de ville si particulières avec leurs « tchâfas », les tourelles de yorbes ayant su conserver leur identité tout en évoluant vers le XXIe siècle. Cité des princes, cité des industries automobile, cité d’art et d’histoire : Montbéliard vous attend.

Limité à 5 personnes

> Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

