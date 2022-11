Visite guidée : Le clos-masure de La Sauvagère Le Tilleul Le Tilleul Catégories d’évènement: Le Tilleul

Seine-Maritime Le Tilleul Histoires d’eaux – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Alors que le Département de Seine-Maritime a engagé une démarche d’inscription des clos-masures sur la Liste du patrimoine mondial, le Pays d’art et d’histoire explore régulièrement ces habitats typiques du pays de Caux. Avec le soutien du Conservatoire du Littoral, propriétaire du site, découvrons La Sauvagère au Tilleul. Ce clos-masure préservé, abritant aujourd’hui un centre équestre, présente notamment de nombreux graffitis marins gravés par des soldats aux 18ème et 19ème siècles, témoins de l’importance stratégique du cap d’Antifer. Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

