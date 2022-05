Visite guidée : Le clocher de l’église de Saint-Martin

2022-05-21 – 2022-05-21 Dans le cadre de Pierres en Lumières – Proposé par la Ville d’Harfleur. Le clocher de l’église Saint-Martin se dévoile à la lampe torche pour une découverte exceptionnelle des éléments architecturaux du 15ème siècle : les escaliers, la tour quadrangulaire, le beffroi, la galerie de promenade, les combles, le voûtement, les graffitis et la charpente ancienne. Une visite exceptionnelle à ne pas manquer ! Le musée du Prieuré, avec ses collections et son expositions sur l’église, sera également accessible. Visites à 20h30 et à 21h30

A partir de 15 ans.

Durée : 30 minutes

