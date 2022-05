VISITE GUIDÉE ‘LE CLOCHER DE GUÉRANDE’ Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Guérande Loire-Atlantique Laissez-vous surprendre par les sommets de la collégiale ! Profitez d’un moment privilégié où vos yeux pourront admirer à la fois l’océan, les marais salants et les toits de la cité médiévale. Une (re)découverte de Guérande et sa presqu’île vues du haut.

