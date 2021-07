Visite guidée « Le Cirque de Labeil, un paysage karstique d’exception » Cirque de Labeil, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Lauroux.

**Falaise, grotte, gouffre, cirque, vallée… Tous ces paysages calcaires sculptés par l’eau et le vent au cours des millénaires, parfois plus rapidement par l’action de l’homme, se rencontrent au grès de nos balades. Pour obtenir une vision différente de ces espaces, pourquoi ne pas chercher à les comprendre lors d’une randonnée guidée par un hydrogéologue ?** Une animation proposée par les associations Larzac Explo et Céladon. _Prévoir de quoi s’hydrater, de bonnes chaussures et un pique-nique._ _Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois._

Départ sur le parking de Labeil, prévoir hydratation et pique-nique, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois

Partez en balade et découvrez les paysages karstiques avec Nicolas Liénard, hydrogéologue.

Cirque de Labeil Labeil, 34700, Lauroux Lauroux Hérault



