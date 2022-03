Visite guidée : Le cimetière la Salle – Les militaires Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Visite guidée : Le cimetière la Salle – Les militaires Tours, 14 mai 2022, Tours. Visite guidée : Le cimetière la Salle – Les militaires Tours

2022-05-14 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-14 16:00:00 16:00:00

Tours Indre-et-Loire Sous la conduite d’un guide conférencier, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée du cimetière La Salle.

Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque contemporaine et évoque le souvenir de personnalités Tourangelles disparues. Sous la conduite d’un guide conférencier, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée du cimetière La Salle.

info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 http://reservation.tours-tourisme.fr/fr/evenements/1528751/le-cimeti%C3%A8re-la-salle-les-militaires/afficher-les-details?search=s%3D20160322&filter=pl%3D609817

Anaïs Dutour – Tours Val de Loire Tourisme

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

