Visite Guidée : Le Cimetière Communal Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée : Le Cimetière Communal Romans-sur-Isère, 22 mai 2022, Romans-sur-Isère. Visite Guidée : Le Cimetière Communal Rue Calixte Lafosse Devant l’entrée du Cimetière Romans-sur-Isère

2022-05-22 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-22 Rue Calixte Lafosse Devant l’entrée du Cimetière

Romans-sur-Isère Drôme Le Printemps des Cimetières, propose de découvrir les cimetières autrement,

par le biais de visites et d’animations gratuites.



Visite gratuite, conçue et proposée par l’association

Romans Historique ! contact@romanshistorique.fr http://www.romanshistorique.fr/ Rue Calixte Lafosse Devant l’entrée du Cimetière Romans-sur-Isère

